Похудел до 76 кг: Юлия Навальная рассказала о свидании с мужем и его состоянии

Юлия Навальная опубликовала в Instagram сообщение о встрече с супругом в комнате для свиданий покровской ИК-2.

«Сегодня ходила на свидание. На лучшее свидание в моей жизни. С самым классным парнем на свете. Пригласил он, правда, меня в комнатку 3*2 метра, и общались мы через стекло и телефонную трубку», — пишет Навальная.

По словам Юлии, Алексей похудел до 76 килограммов при росте в 190 сантиметров. «Никогда не видела, чтобы так кожа обтягивала череп, но знаю, что сдаваться он не собирается», — заверяет жена политика.