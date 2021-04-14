Онищенко сделал важное заявление о здоровье арестованного Шпигеля

Наверное, впервые в своей жизни Борис Шпигель просит о пощаде. Арестованный по уголовному делу против экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева основатель фармацевтической группы «Биотэк» заявил, что опасается своей смерти во время разбирательства. Он утверждает, что не сможет выжить в СИЗО в силу очень плохого здоровья.

На судебных заседаниях адвокаты Шпигеля просили суд заменить своему подзащитному СИЗО на домашний арест. Среди его заболеваний, по словам защитников бизнесмена, есть те, что перечислены в Постановлении Правительства Российской Федерации от 14 января 2011 г. №3 и препятствуют содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых.

Как сообщают адвокаты Бориса Шпигеля, из-за недавно перенесенной легочной тромбоэмболии бизнесмен практически не дышит – нужен кислородный баллон.

Также ему необходимо ежедневно надевать компрессионное белье, с чем он не может справиться без посторонней помощи. Из-за серьезных проблем с позвоночником, которые не позволяют ему нормально нагнуться, бизнесмен вынужден носить корсет. Плюс низкое давление.

– Я не жилец. То, что со мной происходит, это чистый заказ. Мне намекали на то, чтобы я поделился бизнесом. Я думаю, что никому не нравилось, что мой бизнес и выручка растут. И меня просто решили выкинуть с рынка, – заявил Шпигель навещавшим его правозащитникам.

Ситуацию с критическим состоянием пребывающего в «Матросской тишине» Бориса Шпигеля прокомментировал Sobesednik.ru депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

– Я знаю его давно, с 1990-х годов, еще при министре Шевченко. Шпигель уже тогда был больным. По состоянию его здоровья: независимо от судебной ситуации в следственном изоляторе не та обстановка, которая могла бы способствовать поддержанию его здоровья, – считает депутат.

– У него давние заболевания с очень серьезными последствиями, – пояснила Sobesednik.ru директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. – Человек реально болен. Мне его жаль.

Я его очень давно знаю, он серьезный человек. Пока идет следствие, неизвестно, что было на самом деле, подставили – не подставили, было – не было. Человек сидит в следственном изоляторе. Почему нельзя ему было домашний арест применить. Куда он сбежит?

Нам надо пересматривать меры содержания больных людей – где и как они должны находиться, независимо от того, что им инкриминируется. Нельзя превращать в такое испытание их пребывание в СИЗО, – говорит Попович.

Компания «Биотэк» действительно очень серьезная – слишком долго на рынке и слишком большую роль она играет в фармацевтическом бизнесе, – продолжает эксперт. – И, честно говоря, особой надобности коррумпировать чиновников у компании Шпигеля просто не было.