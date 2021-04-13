МИД Франции сообщил о готовящихся санкциях против Турции

Представитель МИД Франции Клеман Бон во время встречи депутатов Нацсобрания ЕС сообщил, что Турции следует подать сигналы деэскалации, чтобы избежать новых санкций со стороны межнационального объединения.

Политик отметил, что до сих пор известно об агрессивном влиянии Турции на территориях Восточного Средиземноморья, Сирии и Ливии.

«Мы не хотим эскалации, но мы защищаем свои интересы. Это Турция должна сказать, готова ли она подать сигналы деэскалации», — цитируют «РИА Новости» Бона.

Также Бон отметил, что в последнее время были и позитивные сигналы со стороны Анкары: вывод турецких судов из территориальных вод Греции, а также впервые возобновленные за пять лет переговоры с Египтом по Кипру.

Но при этом Турция вышла из так называемой Стамбульской конвенции по защите прав женщин и защите от домашнего насилия.