Пропал руководитель открывшегося накануне штаба Навального в Махачкале

Накануне команда Алексея Навального со второй попытки успешно открыла свой штаб в Махачкале (Дагестан). Уже сутки его руководитель Эдуард Атаев не выходит на связь. Его нет дома, в последний раз с ним разговаривали 11 апреля в 15:00, говорится в заявлении пресс-службы штаба.

В разговоре с «МБХ Медиа» сотрудник федерального штаба Навального Руслан Аблякимов подтвердил, что их координатора действительно не могут найти, его нет по месту жительства, хотя ранее он не сообщал ни о слежке, ни об угрозах: «Не хочется быть тем самым мальчиком из сказки, который кричал «волки», но у нас, кажется, пропал махачкалинский координатор. Связаться с ним мы не можем. Где он сейчас — не понятно», — написал активист в своем Twitter.

Отмечается, что до того как пойти в штаб Навального, г-н Атаев занимался наблюдательской деятельностью в «Голосе».

Вчерашнее открытие штаба в Махачкале — уже вторая попытка. В первый раз в феврале этого года открыть его намеревался сам Аблякимов, однако тогда неизвестные избили его и угрожали сбросить с горы, если он не покинет город. После этого руководитель сети региональных штабов Леонид Волков говорил, что намерен все же открыть штаб в столице Дагестана, потому что там «сильны протестные настроения и мы знаем, что там ждут открытия нашего штаба».