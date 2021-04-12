Отмена всех ограничений: политик озвучил громкие подробности послания Путина

О том, что предстоящее послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию, которое будет озвучено уже 21 апреля, должно стать площадкой для «торжественного» объявления об окончательной и безоговорочной победе над коронавирусной инфекцией в России,п эксперты говорят уже давно.

Именно этот тезис они называют одним из ключевых в предстоящем выступлении главы государства, наравне с другими не менее важными заявлениями, вроде анонса новых выплат государственной помощи и запуска предвыборной парламентской кампании.

Как бы там ни было, но объявить о победе, еще не означает добыть ее де-факто. Тем более что ситуация в России с точки зрения распространения коронавирусной инфекции далека от идеальной.

На этом фоне даже опытные специалисты неоднократно утверждали, что ожидать снятия большинства ограничений россиянам не стоит раньше первого летнего месяца, а полноценного возвращения к нормальному «доковидному» режиму жизни – и вовсе не раньше июля или даже августа.

Однако, как утверждает известный российский политик Игорь Скурлатов, появились данные, согласно которым Владимир Владимирович может не просто объявить о долгожданной победе над Covid-19, что прогнозируется уже давно, но еще и лично снять все действовавшие до сегодняшнего дня коронавирусные ограничения.

Касается это, отмечает эксперт, в том числе и запрета на проведение массовых мероприятий.

«Стало известно о том, что Путин в рамках послания Федеральному собранию объявит о победе над коронавирусом и отменит все ограничения, в том числе на проведение массовых мероприятий, которые ранее оставались привилегией самой власти и, в какой-то степени, КПРФ», – пишет Скурлатов в своем авторском telegram-канале.