Мосгорсуд отменил заседание по апелляции болеющего ковидом Фургала

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не смог принять участие в рассмотрении жалобы защиты на продление ареста по причине болезни, пишет «Интерфакс». Напомним, политик заразился в СИЗО коронавирусом.

Его дело будет возвращено в Басманный суд для повторного назначения.

Напомним, Сергей Фургал был задержан в июле 2020 года, что привело к продолжительным массовым митингам в регионе, в котором он работал губернатором. Его подозревают в убийстве предпринимателя. Сторонники Фургала требуют перенести суд над экс-губернатором в родной регион, а не вести разбирательство в Москве.