Экс-глава NASA заявил, что новая космическая гонка развернется между частными компаниями

Бывший глава NASA Чарльз Болден считает, что новая космическая гонка, которая будет только набирать обороты, развернется не между отдельными государствами, а между частными компаниями. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Болден рассказал, что благодаря таким компаниям, как SpaceX, Arianespace в Европе и российской ракетно-космической корпорации «Энергия», страны и космические агентства во всем мире сейчас в поисках ракет-носителей, которые доставят их куда им нужно.

По словам экс-главы NASA, нынешний этап отличается от ситуации времен холодной войны, когда Советский союз и США соперничали за то, кто первым поставит те или иные рекорды в освоении космоса. Он добавил, что «Энергия» конкурирует со SpaceX, с Blue Origin, «настоящая гонка — между коммерческими структурами, если хотите».

«Так что космическая гонка, если хотите, соревнование в наши дни — между компаниями, предоставляющими услуги по осуществлению космических пусков: речь о том, кто может предоставить наилучшие услуги, наиболее эффективно и по наилучшей цене», — отметил Болден.

Он выразил надежду на то, что несмотря на существующие между США, Россией и Китаем политические противоречия в космической сфере возврата к временам холодной войны не будет. По мнению Болдена, взаимное доверие и выработка общих принципов поведения помогли бы нашим странам наладить взаимодействие не только в космической сфере, но и в области национальной безопасности.

Бывший глава NASA считает, что дипломатические проблемы России и США — это вызов, который необходимо преодолеть так же, как это научились делать те, кто занимается космической программой.