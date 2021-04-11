Полицейские Ростова в 3 часа ночи попытались проникнуть в офис штаба Навального

Координатор регионального штаба Алексея Навального Ксения Середкина сообщила в микроблоге, что местная полиция примерно в 3 часа ночи постучалась в дверь нового офиса. Об этом пишет «Медиазона».

При этом сотрудники полиции, по словам Середкиной, долго не отвечали на вопросы Ксении, которая ночью была одна в помещении. Позже они заявили, что пришли якобы по обращению соседей, но подробностей не выдавали.

Утром полицейские вернулись и, как говорит Ксения, теперь стали действовать еще более грубо: «Сейчас просто ломятся. Ничего не говорят. Со мной не разговаривают. Называют меня через дверь Ксенией СеЛедкиной, громко смеются».