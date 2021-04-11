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11 апреля, воскресенье

[15:20]На телеканале "Спас" призвали завести дело на поддержавшего Навального священника
[13:36]"Вкалывать до последнего вздоха": Певцов выступил за отмену пенсионной реформы
[13:21]Полиция перекрыла Красную площадь без объяснения причин: фото
[12:56]Против девятиклассника в Петербурге возбудят уголовное дело за стрельбу в школе
[11:35]Фильм о "дворце Путина" получил кинопремию "Белый слон" как "Событие года"
[10:50]Полицейские Ростова в 3 часа ночи попытались проникнуть в офис штаба Навального
[10:10]Слитый Clubhouse, смерть Верника и ужесточение санкций. Новости к утру 11 апреля

10 апреля, суббота

[20:58]В центре Берлина разбили палаточный "лагерь демократии" в поддержку Навального
[19:52]В Псковской области наблюдателей задержали за "нападение" на УИК
[19:03]Члена "Новых людей" оштрафовали за организацию митинга в поддержку Навального
[18:04]РПЦ официально регламентирует экзорцизм. "Изгонять бесов" будут по процедуре
[17:23]Зеленский встречается с Эрдоганом, Украина призывает ужесточить санкции против РФ
[16:33]Немецкие депутаты отправили Навальному письмо. Они "полностью солидарны" с ним
[15:41]В Мурманске неонацисты напали на квартиру главы местного штаба Навального
[14:55]ФСБ вломилась в редакцию "Важных историй", пока там не было журналистов
[14:22]Полиция пришла на форум "Новых людей" из-за митингов в поддержку Навального
[13:51]Угрозы эксперту "Голоса" возобновились, несмотря на переезд из Москвы в Новгород
[13:24]"Без лишней суеты": Названо последнее желание покойного мужа Елизаветы II принца Филиппа
[13:00]Роман Анин – свидетель по делу. Оно может быть связано с расследованием о Сечине
[12:24]Вице-премьер Украины заверил, что никаких планов по захвату Донбасса у Киева нет
[11:19]Война в Донбассе все ближе: Делягин назвал "опасную" дату
[05:12]Актер Мишуков рассказал, за что от него отписываются поклонники сериала "Содержанки"
[02:03]Психиатр объяснил, почему некорректно сравнивать антидепрессанты с наркотиками

09 апреля, пятница

[23:58]Дело стримера Reeflay передано в суд, а блогер Mellstroy направлен к психиатру
[23:00]Алеся Кафельникова показала округлившийся живот на фоне слухов о беременности
[22:51]10% точек сбора для опасных отходов и вторсырья в Петербурге не функционируют
[22:18]В Уссурийске вместо обычной казармы для срочников построили лофт
[21:20]СМИ: С понедельника может быть прекращено авиасообщение с Турцией
[21:03]Илья Яшин: Жители дома в Москве могут лишиться канализации из-за долгов депутата "ЕР"
[19:53]Пентагон получит на 7 млрд долларов меньше, чем в бюджет заложил Трамп
[18:42]Сотрудники ФСБ пришли с обыском к главреду "Важных историй"
[18:34]"Спутник V": в России опровергли заявления западных СМИ о "летальных исходах" после вакцинации
[18:01]За год "Первый канал" заработал 6,3 млрд чистой прибыли. С 2014 года были лишь убытки
[17:49]В Кремле отреагировали на расследование об имуществе "второй жены" Кадырова
[17:24]На режиссера Виталия Манского совершили нападение
[16:44]В Омске хоккеисты недовольны обличением коллеги в СМИ и требуют объяснений от МВД
[15:54]Москалькова приняла 140 тысяч подписей против плана "Крепость". МВД отказалось
[15:42]Конституционный суд обязал законодателей защитить жертв домашнего насилия
[15:14]В Чите "Единая Россия" объединила граффити Гагарина с рекламой самих себя
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Полицейские Ростова в 3 часа ночи попытались проникнуть в офис штаба Навального

Политика
10:50, 11 апреля 2021

Полицейские Ростова в 3 часа ночи попытались проникнуть в офис штаба Навального

Координатор регионального штаба Алексея Навального Ксения Середкина сообщила в микроблоге, что местная полиция примерно в 3 часа ночи постучалась в дверь нового офиса. Об этом пишет «Медиазона».

При этом сотрудники полиции, по словам Середкиной, долго не отвечали на вопросы Ксении, которая ночью была одна в помещении. Позже они заявили, что пришли якобы по обращению соседей, но подробностей не выдавали.

Утром полицейские вернулись и, как говорит Ксения, теперь стали действовать еще более грубо: «Сейчас просто ломятся. Ничего не говорят. Со мной не разговаривают. Называют меня через дверь Ксенией СеЛедкиной, громко смеются».

Теги: #Навальный

Рубрика: Политика

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