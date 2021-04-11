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Снова "распятый мальчик"? Итоги недели одним предложением

Политика
20:04, 11 апреля 2021

Снова "распятый мальчик"? Итоги недели одним предложением
Фото: Global Look Press, Instagram
Фото: Global Look Press, Instagram

Sobesednik.ru традиционно подводит новостные итоги недели в одном предложении на шесть тысяч знаков.

21 апреля мы увидим очередное послание президента (хоть сказать ему особо и нечего) к Федеральному собранию, которое прекрасно всё и без него понимает и, отчасти, к народу, который едва ли вообще будет всерьез слушать, но даже этот, довольно тухлый по всем критериям инфоповод возбудил многочисленные спекуляции, что странно, ведь даже не подготовленный житель путинской России без проблем перечислит основные пункты: ковид мы победили лучше всех, бизнесу так помогли, что он аж в благодарность наполовину позакрывался (малый, разумеется), вакцина на расхват, с ценами на макарошки ещё предстоит сразиться, но успехи уже есть, народ поддержал Конституцию, а перед выборами нужно отсыпать немного из казны (особенно, конечно, многодетным семьям, про детей, про детей надо ещё раз сказать), но будут и отрицательные мотивы, ведь как же можно в 2021 году выступить и ничего не завернуть про агентов ЦРУ в пятой колонне и попытку вмешательства разных других нехороших стран в нашу скрепную качающуюся на ветру вертикаль, и не забыть про «укрофашистов», яростно «провоцирующих» Россию защитить свежеиспечённых россиян от их военной агрессии, а после конца этого шоу, не исключено, как в прошлом году, начнется следующее, когда всякие силуановы и кудрины будут ходить и рассказывать, что это «самое дорогое» послание за всю историю человечества, а всякие володины и матвиенко — делиться мнениями, что без этого послания ни дети, ни старики и дня бы не протянули,

при всем при этом, Путин все же может добавить в свое ежегодное послание «огонька», заполнив им границу с Украиной, ведь Россия даже не пытается отрицать, что стянула туда свои войска и в любой момент готова начать «маленькую победоносную войну» с братским (без ковычек) народом: способна ли на это современная российская армия? — безусловно; поддержит ли НАТО в этом случае Украину войсками? — мы не знаем, но эта мысль всегда вызывала большой скепсис даже в отношении стран Прибалтики, которые являются формальным членами Альянса; способна ли нынешняя украинская армия дать отпор российской агрессии? — да, победить им удастся вряд ли, но цинковых гробов в Россию отправится явно больше, чем надо (то есть больше нуля) — хотя никто из сколь-нибудь серьезных аналитиков, источников и экспертов не считает, что Кремль начнет войну, на эту мысль наталкивает повторение истории с «распятым мальчиком» (теперь это якобы убитый украинским беспилотником ребенок, что очень похоже на фейк, а проверять не считает нужным даже Песков) и общий пропагандистский угар и мечты Соловьева запустить куда-нибудь ядерную бомбу, заверения Козака, что мы будем защищать людей, которым недавно раздали российские паспорта и тот факт, что в итоге все решения у нас в стране принимает один человек, он явно всерьез озабочен «историческим реваншизмом», а его рейтинг идет «под горку», как это было в 2013-2014 годах (до «крымского консенсуса») — как проблему падения рейтинга решали тогда, мы знаем, что решит делать обнуливший на этой неделе свои сроки Владимир Путин сейчас, остается загадкой, в конце концов, отчитываться он ни перед кем, включая народ, не привык, да и зачем отчитываться, если можно просто правильно просвещать — закон о просвещении он тоже подписал, несмотря на просьбы не делать этого от почти всех людей, связанных с наукой и образованием, 

другим примером здесь служит вакцинация, которая в России продолжает идти относительно медленно: полпред Путина Юрий Трутнев жалуется, что вакцины не хватает Дальнему Востоку, пока её отправляют дальним аргентинам, сербиям, венгриям и словакиям, кстати, в Словакии даже разгорелся скандал — местные власти заявили, что русские их дурят и наливают в ампулы вовсе не «Спутник V», хотя РФПИ всё отрицает — начали выплывать и неудобные вещи о нашей «лучшей в мире» вакцине: EUobsever со ссылкой на внутренние документы Роспотребнадзора сообщил, что после прививки «Спутником V» проблемы со здоровьем якобы возникли у 10 человек — 4 предположительно скончались, эти документы видели и в европейском регуляторе, хотя наши опять же настаивают, что никакой связи с вакцинацией смерти не имели — это, вполне возможно, чистая правда, ведь как уже предупреждали в ВОЗ, вакцинация не делает людей бессмертными (они умирают и по другим причинам), но вот незадача — уже несколько месяцев российские пропагандисты как подорванные носятся с криками «Посмотрите, после их вакцины умер человек!», подменяя причинно-следственную связь, так что недоверие к вакцине на фоне надвигающейся третьей волы может только возрасти,

не поможет даже «русский YouTube» (или RuTube), который уже успешно загнулся раньше, а теперь решил возродиться, но, как выяснилось, с премодерацией — фильм Навального о «дворце Путина» туда загрузить не удается, пока кино про самого Навального с двумя грыжами прямо из колонии (куда с камерами вообще никого никогда не пускают) выходит без каких-либо проблем, посмотрим, так ли легко дойдет до политика письмо от немецких депутатов или новость о том, что в центре Берлина в его честь и в честь всех жертв кремлевского режима разбили палаточный лагерь (и никто их не скрутил — нет там никакого порядка!),

в это время, как разобрался «Левада-Центр»*, россияне, вопреки заверениям Володина, особо не возмущаются, когда Путина называют убийцей: 23% удивились, 33% возмутились, а остальным либо до фени, либо они вполне согласны с этой мыслью, при том об успехах Путина за 20 лет во власти у населения также не очень много иллюзий: большинство считают, что он действительно смог создать сильную армию и решить проблемы с безопасностью, но при этом провалился в борьбе с произволом «олигархов», с коррупцией и не смог ничего сделать с падением уровня жизни в стране

— всё это на фоне новостей о том, что его научный руководитель становится долларовым миллиардером, истории с женами Кадырова и семейством Юмашевых, которые так и не стали отдавать журналистам найденную у них миллиардную виллу на Карибских островах (а ведь обещали) — с другой стороны Любовь Соболь, которой придется заплатить «повару Путина» 500 тысяч за слова, изгнание Марины Литвинович из московского ОНК и откровенная эксплуатация Гагарина «Единой России» всего за неделю до юбилея первого полета человека в космос.

*«Левада-Центр» объявлен российскими властями «иностранным агентом».

Тема: Украина

Теги: #Путин #ДНР ЛНР #Коррупция #Навальный #Пропаганда #"Единая Россия" #Вакцина от коронавируса

Рубрика: Политика

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