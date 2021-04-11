Песков объяснил скопление военных у границ с Украиной риском гражданской войны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Вашингтона о скоплении большого количества военных российской армии на границе с Украиной. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 1».

«Рядом с нами страна, где вот-вот может возобновиться гражданская война. Рядом с нами страна, в которой мы не исключаем, что руководство опять посчитает возможным решать внутреннюю проблему силовыми методами. Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем», — цитирует «Интерфакс» Пескова.

При этом Песков заверил, что в РФ исключают возможность войны с Украиной. Но вместе с тем отметил, что Россия «не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны».

Пресс-секретарь подчеркивает, что Россия никогда не представляла ни для кого угрозу, а перемещение войск внутри территории страны не должны вызывать чьей-либо обеспокоенности.

Сейчас представители «нормандской четверки» ведут работы по подготовке встречи для урегулирования конфликта на территории ДНР и ЛНР.