"Путин оказался в тяжелой ситуации": политолог назвал неожиданную цель российских войск у границ с Украиной

В конце марта и начале апреля в СМИ начали массово появляться сообщения о том, что Россия передвигает ближе к границе с Украиной большое количество военной техники и личного состава. Появились даже видеозаписи, на которых запечатлены крупные колонны военных грузовиков, БМП и самоходных артиллерийских установок, движущихся по Крымскому мосту и в ряде южных регионов страны.

Позднее главком ВСУ Руслан Хомчак, выступая перед украинскими парламентариями, заявлял, что Россия сосредоточила в Крыму и у границ с Украиной не менее двух с половиной десятков батальонно-тактических групп. Отреагировали на возросшую угрозу и на Западе. К примеру, европейское командование НАТО приняло решение о переводе своих сил на континенте в состояние повышенной боевой готовности, а США заверили Киев в гарантиях поддержки в случае «российской агрессии».

Примечательно, что в российской экспертной среде, в том числе среди известных отечественных военкоров, действия Москвы вопросов не вызывают, несмотря даже на то, что в Кремле их комментировать отказываются. Утверждается, что Россия таким образом просто посылает Украине сигналы, предостерегая от начала наступательной операции в Донбассе, в подготовке которой Киев обвиняют едва ли не с первых дней 2021 года.

Между тем, как считает российский журналист и политолог Сергей Пархоменко, на самом деле ситуация может быть спровоцирована совершенно иными причинами. По мнению эксперта, Москва таким образом пытается отвлечь от неприятной для Кремля истории противостояния властей с оппозиционером Алексеем Навальным, которая, несмотря на отправку политика за решетку, обернулась для федерального центра и в частности президента Путина серьезными репутационными потерями.

«Перенос не только внимания российского общества, но и внимания общества международного на вероятное разжигание нового конфликта с Украиной – это попытка выйти из крайне тяжелой ситуации в противостоянии с Алексеем Навальным, в которой оказался лично российский президент Владимира Путин вместе со своими ближайшими соратниками.

Путин получил эту репутацию именно сейчас, между тем, он явно добивался совсем другого. Он нуждается в репутации миротворца, избавителя человечества от разного рода сложных и конфликтных обстоятельств. И российско-украинские отношения сегодня оказались в заложниках истории с Навальным, разыгрываемой картой в партии, где ключевая сила, противостоящая Путину – оказавшийся в тюрьме оппозиционер», – отметил Пархоменко.