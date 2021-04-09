В Чите "Единая Россия" объединила граффити Гагарина с рекламой самих себя

В микрорайоне «Сосновый бор» в Чите руководство города сделало граффити в честь 60-летия полёта Юрия Гагарина в космос. На изображении они написали «Время быть пЕРвым», выделив буквы «Е» и «Р» таким образом, что выглядит это как рекламная коллаборация с партией «Единая Россия» (распространенное сокращение — ЕР).

В релизе городской администрации никаких отсылок к участию в создании этого граффити «Единой России» нет, но при этом региональное отделение партии власти назвало его своим «партийным проектом», сообщает «Чита.ру», пояснив, что выделить буквы «ЕР» якобы предложил художник Алексей Литвинец, который, в свою очередь, отказался комментировать приписываемую ему авторскую задумку. В ЕР всячески отрицают умысел на саморекламу через буквы «ЕР» в портрете Юрия Гагарина: «Это авторская идея, которую он воплотил в жизнь. У человека было желание в порядок привести эту стену. Мы пошли ему навстречу, чтобы он не где-то рисовал, а согласовали с администрацией и дали возможность сделать наш город ярче», — заверяет глава отделения партии Екатерина Фисун.

Журналисты также не смогли получить оперативных комментариев от городской администрации, которая дала добро на реализацию этого «партийного проекта».