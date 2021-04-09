Илья Яшин: Жители дома в Москве могут лишиться канализации из-за долгов депутата "ЕР"

Глава муниципального округа Красносельского района Илья Яшин рассказал в Instagram об оппозиционной фракции в его совете депутатов. Незаурядность ситуации состоит в том, что в упомянутом коллективе из десяти депутатов оппозицию представляют «единороссы» — три человека.

Одна из них — бывшая главврач районной поликлиники, Светлана Караева. Ей 77 лет, но с выходом на пенсию она потеряла интерес к депутатской работе. Более года она не посещает рабочие заседания. При этом известно, что в 2013 году она подписывалась за выдвижение оппозиционера Алексея Навального на выборы мэра Москвы.

Другая оппозиционерка — Ольга Шолохова. Ее соседи жалуются, что депутат за 15 месяцев накопила долги за ЖКУ в размере 142 976 рублей. Управляющая компания из-за этого грозится отключить в доме канализацию.

«Это удивительно, потому что Шолохова имеет постоянное место работы: трудоустроена заместителем директора в нашем районном «Жилищнике». Кроме того, раз в квартал получает депутатскую премию — даже этих денег хватило бы, чтобы закрыть долг», — пишет Яшин.

Третья и самая активная оппозиционерка совета — Алевтина Базеева, которая ранее уступила свою должность Яшину по итогам голосования в 2017 году. Она дотошнее всех ищет в документах ошибки, но при этом не очень качественно справляется с непосредственными обязанностями.

«Совет уполномочил её контролировать капремонт в двух жилых домах. Работы закончились, она подписала акты приемки. И везде в итоге произошли аварии: на Краснопрудной обвалился фасад, разбив припаркованный у подъезда автомобиль, а в 1-м Новом переулке осыпался балкон», — сетует глава муниципального округа.