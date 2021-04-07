Защита Фургала требует квалифицированной помощи из-за ковида и болезни легких

Адвокаты бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, находящегося в СИЗО «Лефортово», настаивают, чтобы следствие позволило оказать их подзащитному медицинскую помощь квалифицированных специалистов в связи с обнаруженным коронавирусом. Сейчас у экс-главы края температура 38 градусов, недавно у него нашли серьезную болезнь легких.

«Вчера поставили диагноз, был выявлен коронавирус, у него температура, по последним данным, была около 38 градусов, — поясняет адвокат Фургала Борис Кожемякин. — Ситуация осложняется тем, что в прошлом у него имелось тяжелое заболевание легких, он перенес операцию» (цитата по РИА Новости).

Адвокат поясняет, что оказание необходимой медпомощи является первоочередным требованием защиты, но также напоминает, что в суд уже было направлено ходатайство об изменении меры пресечения. Фургал с июля прошлого года находится в столичном СИЗО, и при этом говорит, что у следствия нет никаких доказательств его вины, а «заказное» дело против него строится на скомпрометированных показания свидетелей. В СК такие заявления считают давлением на суд.