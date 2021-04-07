Задержанные у покровской колонии сторонники Навального арестованы на 8-9 суток

Четверо активистов, задержанных у колонии в городе Покрове, где отбывает срок оппозиционер Алексей Навальный, приговорены к административным арестом. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на адвоката «Апологии протеста» Алексея Цветкова.

Против активистов применили статью о массовом пребывании граждан на территории, прилегающей к учреждениям, исполняющим наказания в виде лишения свободы. Трое человек приговорены к восьми суткам ареста, а одна активистка — к девяти суткам.

Ранее сообщалось, что у покровской колонии было задержано девять человек, включая журналиста CNN.

Активисты требовали допустить до Навального приглашенных докторов. Политик лежит с температурой в санчасти. У него немеют руки, болит спина и нога.