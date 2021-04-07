Путин вместо Zoom использует американскую систему Poly

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в качестве альтернативы сервису Zoom для конференц-связи использует американский сервис Poly. Об этом пишут «Открытые медиа».

Ранее Zoom запретил продавать платную версию сервиса российским государственным компаниям, в число которых вошли и вузы. Так проявляется санкционная политика в отношении властей РФ.

«Свято место пусто не бывает», — прокомментировал ситуацию Дмитрий Песков, посоветовав остальным госорганам тоже искать доступные альтернативы сервису Zoom.

Также утверждалось, что Кремль пользуется услугами Poly еще с середины нулевых годов.

Представитель Poly в России Ирина Волкова сообщила «Открытым медиа», что они пока не планируют прекращать сотрудничество с госучреждениями: «Я не могу долгосрочные планы комментировать, но пока у нас всё по-старому».