Путин назначил главой Тувы бывшего мэра Кызыла

Президент Владимир Путин подписал указ о добровольном увольнении главы республики Тыва Шолбана Кара-оола, сообщается на сайте Кремля.

Врио губернатора назначен экс-мэр города Кызыл Владислав Ховалыг. «Тайга.инфо» пишет, что кроме него на этот пост претендовали зампред регионального правительства – министр природных ресурсов Тывы Шолбан Хопуя.

В политику Ховалыг пришел в 1992 году, устроившись в госкомитет по имуществу республики. С 1994 года на протяжении 10 лет он возглавлял местную Федеральную службу по финансовому оздоровлению и банкротству. Позже он работал министром земельных и имущественных отношений, а в 2008 году был назначен главой администрации Кызыла.

В 2018 году Ховалыг ушел в отставку, чтобы стать гендиректором «Тываэнергосбыта», входящего в «Россети», и собирать с населения платежи за электроэнергию.