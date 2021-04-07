МВД Петербурга будет искать экстремизм в стикерах "Россия будет счастливой"

В штаб Навального в Петербурге на Вознесенском проспекте пришли с «осмотром» сотрудники полиции. Об этом пишет «Новая газета».

Глава штаба Ирина Фатьянова сообщила, что силовики пришли по устной жалобе, поступившей в полицию. Якобы в штабе могут быть петарды, а также экстремистская литература и агитация.

«Осмотр» закончился как раз к концу рабочего дня. Изъяли всё, что попалось под руку.



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✌🏼♥️ pic.twitter.com/DmUGhn8k8z — Штаб Навального в Петербурге (@teamnavalny_spb) April 7, 2021

«Жалоба появилась в книге учета сообщения о правонарушениях, данные заявителя нам не показали», — говорит Фатьянова.

В итоге из офиса были изъяты стопки одинаковых стикеров с надписями «Россия будет свободной» и «Один за всех и все за одного».

Женщина, которую силовики представляли «экспертом», заявила, что она некомпетентна в вопросах экстремизма и не может объяснить, в чем именно экстремизм в упомянутых лозунгах.

Также в штабе заявляют, что понятые, находившиеся при «осмотре» были в нетрезвом виде, а после переходили дорогу в неположенном месте при инспекторе ГИБДД.