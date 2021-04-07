Между курицей и идеей: Навальный рассказал, как ему подкладывают в карманы конфеты

Оппозиционер Алексей Навальный, держащий голодовку в покровской колонии, рассказал в Instagram, как его соблазняют на принятие пищи.

В колонии внезапно отменили все правила и распорядки. На кухне, где всегда было запрещено готовить, внезапно появилась плитка. Адвокат предупреждал Навального, что к голодающим обычно подсаживают человека и «загоняют ему море курицы». Политик в это не поверил, поскольку мясо птицы невозможно получить даже в передаче с воли.

«Через два дня захожу на кухню попить, там стоит радостный “дневальный” и жарит курицу! Плитку притащили! Потом хлеб начали жарить и еще что-то», — пишет оппозиционер.

Также Навальный теперь постоянно проверяет карманы одежды, которая оставалась без присмотра. В карманы вещей ему подкладывают конфеты и на одном из обысков сотрудники с иронией вопрошали: «А что это у вас, Алексей Анатольевич, конфетка?»

«Я знал, конечно, что власти в первую очередь захотят дискредитировать голодовку и высмеять ее. Удивляет только примитивность подхода», — пишет политик.

Свой текст он заканчивает заключением о методах провокации со стороны власти:

«Это просто то, во что они свято верят. Суть этой власти. Вся банда воров от Путина и его министров до холуев внизу системы искренне верят, что выбирая между идеями и курицей, кто-то выберет идеи. Еда, деньги, роскошь, автомобили и дворцы соблазнят любого»

Напомним, Алексей Навальный держит голодовку из-за того, что к нему не допускают приглашенных докторов. У него диагностировано ОРВИ, две грыжи, а также начали терять чувствительность руки.