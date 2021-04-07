Госдума обязала кандидатов-"иноагентов" писать это в агитации и подписных листах

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, который накладывает дополнительные обязательства на кандидатов в депутаты, внесенных российскими властями в реестр так называемых «иностранных агентов» или «аффилированных с иностранными агентами». Два дня назад в комитет Госдумы по контролю и регламенту внесли дополнительные ужесточения в законопроект перед вторым чтением.

Кандидатами, «аффилированными с иностранным агентом» считаются выдвиженцы, которые не являются «иностранными агентами», но в течение двух лет до назначения избирательной кампании работали в любой организации, признанной «иностранным агентом», руководили ей или учреждали её. Также этот статус присвоят тем, кто получал средства или другие блага от «иностранных агентов», даже если платежи проходили через третьих лиц.

Согласно принятому парламентом закону, кандидаты, связанные с «иностранными агентами», должны будут указывать свой статус в подписных листах, необходимых для выдвижения, сразу после отчества, через запятую. Там же нужно будет прописывать наличие судимостей.

Все агитационные материалы также должны будут содержать информацию о приписываемом кандидату статусе. Журналисты также будут обязаны указывать этот статус, упоминая таких кандидатов. Об этом должны также оповещать участников всех встреч с такими депутатами.

«Иностранным агентам», включая СМИ – «иностранных агентов» или, например, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального (объявлен российскими властями «иностранным агентом), будет запрещено способствовать или препятствовать выдвижению или победе кандидатов на выборах. Фактическим им запрещается писать о конкретных кандидатах.

Под действие закона, например, подпадают все сторонники Навального, многие правозащитники и другие.