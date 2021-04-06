Пора признать ДНР и ЛНР: Зюганов сделал громкое заявление

Еще совсем недавно, когда о дате президентского послания президента Федеральному собранию было известно только из слухов, да и саму ее многие прочили на конец марта или начало апреля, лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил в рядах тех, кто делился первыми инсайдами о происходящем. Так, Геннадий Андреевич писал в социальных сетях о том, что текст послания переписывали несколько раз и озвучивал подозрения насчет того, что Кремль в этом случае может готовиться к чему-то серьезному.

Теперь же о дате мероприятия известно официально – Владимир Путин обратится к членам обеих палат российского парламента 21 апреля. А потому главный коммунист страны уже не пытается делать прогнозы относительно даты или содержания речи главы государства, а выступает с призывами, говоря о тезисах, которые ему хотелось бы услышать от президента.

К примеру, он считает, что России необходимо признать самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики, о чем, убежден Зюганов, Путину следует во всеуслышание заявить как раз в рамках послания Федеральному собранию. Впрочем, подобные высказывания лидера КПРФ вполне могут быть продиктованы желанием добиться стабилизации обстановки в конфликтном регионе, тем более что она в последние недели накалилась едва ли не до предела.

«Немедленно нужно в послании российского президента всем сказать, что мы признаем республики Донбасса. Сегодня там проживает 400 000 наших граждан, и мы готовы защищать их всеми имеющимися у нас средствами», – отметил политик.

С другой стороны, нельзя исключать и версии, согласно которой Геннадием Андреевичем движет стремление восстановить рухнувший в свое время СССР. Ведь ранее он неоднократно выступал с заявлениями о необходимости восстановления геополитического пространства с влиятельным центром в Москве в тех границах, в которых когда-то существовал Союз.