Британский бизнесмен тайно заключил сделку с властями Венесуэлы, несмотря на санкции США

Несмотря на санкции, которые США ввели против режима Николаса Мадуро, инвестиционный банкир в прошлом, а сейчас британский бизнесмен Базиль Шиблак тайно заключил сделку по добыче полезных ископаемых с правительством Венесуэлы. Предприниматель планирует добывать золото и другие полезные ископаемые. Об этом пишет Wek.ru.

Шиблак заключил сделку с главой государственной горнодобывающей компании Венесуэлы Corporación Venezolana de Minería Карлосом Озорио Замбрано. Ранее, в 2017 году, американское правительство ввело против Озорио санкции, поскольку в США считают, что он имеет отношение к коррупционным схемам в рамках государственной продовольственной программы и заключил мошеннические сделки в общей сложности на 573 млн долларов.

Британский бизнесмен заявил, что никогда не встречался с Озорио, подчернкув, что глава горнодобывающей компании не участвовал ни в одном из его проектов в Венесуэле.

«Мне больше нечего добавить», – заключил предприниматель.

По мнению экспертов, венесуэльская сделка Шиблака была подготовлена с учетом санкционных рисков.

В соответствии с соглашением, он будет подбирать потенциальные горнодобывающие проекты «за свой счет» и «не будет ни прямо, ни косвенно контролироваться, управляться, финансироваться или субсидироваться» правительством Венесуэлы, а также не будет «получать вознаграждения» от него.