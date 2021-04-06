Навальный не будет убит: Рогов спрогнозировал "зверский сценарий" Кремля в отношении оппозиционера

О судьбе известного российского оппозиционера Алексея Навального говорят уже довольно давно. Причем дискуссия эта началась не после его возвращения в Россию, где он был задержан, осужден и отправлен в колонию, а сразу после отравления и эвакуации в Германию, где политика в буквальном смысле подняли на ноги.

Между тем в последние месяцы дискуссия сместила вектор и теперь ведется едва ли не вокруг того, выживет ли Алексей Анатольевич в покровской колонии, где он отбывает свое наказание. Причем ситуация выглядит весьма тревожной хотя бы потому, что сам оппозиционер ранее жаловался на сильные боли в спине и онемение ног, а теперь и вовсе заявляет, что последний осмотр выявил у него сильный кашель и высокую температуру. В связи с этим политологи принялись оценивать планы властей на фигуру Навального, тем более что Кремль в сложившуюся ситуацию вмешиваться явно не спешит.

Довольно интересным мнением, к примеру, поделился в эфире радиостанции «Эхо Москвы» российский политолог Кирилл Рогов, заподозривший, что над «дегероизацией» персоны Навального вполне могут работать целые отделы, сформированные при АП и ФСБ.

«Идея о том, что Алексей Навальный не будет убит, а будет лишь выведен из строя, деморализован, заболеет, может быть очень близкой тем людям, цель которых заключается именно в борьбе с ним. Это мягкий, но в то же время весьма зверский сценарий, и опасаться в данном случае следует очень многого.

Кроме всего прочего, важнейшая задача Кремля и президента Путина – а я считаю, что Владимир Владимирович в очень плотном режиме контролирует ситуацию, – дегероизировать Навального в колонии.

Навального долго не сажали в тюрьму из-за давнего страха Путина о том, что, стоит ему посадить Навального, и тот выйдет из тюрьмы еще более сильным. И поэтому было столько скандалов и сомнительных новостей вокруг оппозиционера. В будущем их будет целый вал, над этим активно работают, думаю, привлечены целые отделы из ФСБ и Администрации президента», – отметил Рогов.