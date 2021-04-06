Активисты штаба Навального хотят организовать ежедневные дежурства возле ИК-2

Во вторник, 6 апреля, у Покровской колонии, где сидит Алексей Навальный, прошел стихийный митинг сторонников оппозиционера. Жители области решили поддержать членов «Альянса Врачей» (включен Минюстом в реестр иностранных агентов) во главе с офтальмологом Анастасией Васильевой, которые попытались попасть на территорию ИК-2 Покров, чтобы оказать медицинскую помощь политику.

Попасть за шлагбаум и осмотреть заключенного, который несколько недель жалуется на состояние здоровья, не удалось. Нескольких человек задержали сотрудники полиции.

– Выход к колонии обсуждался заранее, – рассказала «Собеседнику» активиствка штаба Навального из Покрова Елена Веснина. – Мы ждали вечера понедельника – последует ли реакция на заявление «Альянса Врачей». Реакции никакой не последовало, и Анастасия сообщила, что во вторник поедет в Покров. Мы приехали поддержать ее как жители города.

Анастасия Васильева на акции в Покрове

По словам Елены, никто из местных не был задержан. В отделении полиции оказались только журналисты и врачи. Собрание у стен колонии стало не первой и, возможно, не последней акцией.

– Недавно приезжали два активиста из Архангельска. Они были проездом – просто постояли у колонии, высказали свой протест и уехали. И сейчас обсуждается такая тема, чтобы каждый день кто-то выходил дежурить. Но идея с палаточным лагерем, о которой писали в интернете, всерьез не обсуждалась. Не думаю, что это могло бы сейчас получиться.

После акции в Покрове Анастасия Васильева не смогла вовремя вернуться домой, где, по решению суда, она должна находиться с 20 до 8 часов. Причиной этого, как сообщает «МБХ Медиа», стали многочисленные остановки по дороге по требованию сотрудников ГИБДД. Теперь Васильевой может грозить ужесточение меры пресечения.

Между тем после неудавшейся попытки Васильевой встретиться с Навальным в микроблоге политика появилось сообщение, что к нему не допускают «московских профессоров».

Sobesednik.ru продолжит следить за развитием ситуации.