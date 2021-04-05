На послание Путина к Федеральному собранию потратят на 3,6 млн больше, чем в 2020 году

Послание Владимира Путина к Федеральному собранию, которое пройдет 21 апреля, обойдется российскому бюджету в 94,7 миллиона рублей, пишет «МБХ медиа» со ссылкой на план госзакупок управления делами президента.

Это на 3,6 миллиона рублей больше, чем в 2020 году. Какие именно статьи расходов предусмотрены на этот раз, пока неизвестно. Подробности появятся только после заключения контракта с подрядчиками.

Ранее наибольшая часть шла на декоративное оформление мероприятия и на подготовку мультимедийного контента.

При этом в прошлом году отдельно было выделено более 4 миллионов на буфетное обслуживание участников, но теперь такая статья расходов не предусмотрена.