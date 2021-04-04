За март в Беларуси задержали 1139 политических активистов. 400 отправили на сутки

Белорусский правозащитный центр «Весна» подвел итоги политических репрессий в марте. По их данным, в стране за месяц по политическим мотивам задержали 1 139 человек, из которых 841 — в Минске, столице Республики. 36 из них журналисты.

Меньше половины задержаний пришлись на дни, когда на улицах планировались массовые акции. 27 марта, когда должен был пройти большой митинг были задержаны порядка 250 человек, а также более 250 активистов задержали в День Воли, когда на улицах страны также проходили массовые акции. Кроме того, массовые задержания проходили накануне Дня Воли.

Из 495 рассмотренных в марте административных дел, возбужденных по политическим основаниям, 395 человек получили арест на срок от 3 до 30 суток. В частности, на 15 суток отправили 270 человек, а 32 человека сели на 30 суток (отмечается, что это нововведение в белорусском КоАП). Суммарно противники режима Лукашенко получили в марте 6 472 суток ареста. 82 человека получили только штрафы (более 120 тысяч белорусских рублей на всех).

Накануне стало известно, что режим Лукашенко объявил 18 человек причастными к террористической деятельности. Среди них глава Народного антикризисного управления Павел Латушко, а также непризнанный президент Беларуси Светлана Тихановская.