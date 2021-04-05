Их там нет, а этот гражданин тут всё врёт. Итоги недели одним предложением

Sobesednik.ru традиционно подводит новостные итоги недели в одном предложении на пять тысяч знаков.

Если ты живешь в России и стараешься следить за политикой, тебе вовсе не нужно знать, чем программа «Единой России» отличается от программы КПРФ или ЛДПР, но без понимания, сколькими способами можно покормить объявившего голодовку заключенного, очевидно, никуда: чтобы писать о голодовке Алексея Навального, требующего разрешить осмотр личным лечащим врачом, нужно держать в голове не только список причин, почему он по закону и решениям суда вообще не должен быть в колонии, но и практики принудительного кормления в России от Сахарова до Шестуна, а если что, можно уточнить у Ходорковского, как и зачем в колониях отказываются есть,

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Михаил Ходорковский (@m_khodorkovsky)

ну а если останутся вопросы, всегда можно обратиться к местному ОНК, где «правозащитники» вам расскажут, что у сидельцев прав больше, чем у свободных людей, да и посещать их вовсе не нужно, если они «не звезда какая-то», как, например, отец Ивана Жданова, дело которого не только проявило тот факт, что российские власти готовы брать пример с режима Лукашенко и гоняться за родственниками оппозиционеров, но и фундаментальную проблему доказывания в российской судебной практике (был преступный умысел или нет, доказывать не нужно — это решит следователь), а вот что ОНК считает нужным сделать, так это выгнать из своих рядов Марину Литвинович, реально помогавшую заключенным, такого же мнения придерживается и Общественная палата (настолько «общественная», что заседание проводила в закрытом режиме), и это вполне логично, учитывая, что в ту же ОП входит посетившая Навального Мария Бутина, уехавшая в США и вернувшаяся в Россию из-за уголовного дела о незаконном лоббировании, предварительно отсидев там с годик — ну чем не независимый журналист (таких много на RT), которому можно на слова поверить, что колония ИК-2 — почти «пионерский лагерь», а Навальный всё врёт,

да и кто, право слово, решится усомниться в таких истинах, когда его Фонд борьбы с коррупцией* заподозрили в экстремизме, с поразительным рвением догоняя репрессивные практики Лукашенко, который на днях объявил Тихановскую, Латушко и ещё 16 оппозиционеров террористами,

а чтобы перебить повестку (а может и не для этого, но тогда и правда страшно становится), Кремль завез в город старый, изрядно всем поднадоевший цирк с украинскими конями, начав (как говорят зарубежные журналисты и политики) стягивать войска к Донбассу на зло врагам, на радость Маргарите Симоньян, звавшей непризнанные (кстати, и Россией тоже) республики в состав старшего брата, ну и понятно, что Украина, а в след за ней и весь мир реагируют на очередных «ихтамнетов», выведенных на сцену в костюме грустного пони, совершенно понятным образом: демонстрируют сплоченность и готовность дать отпор всем «вежливым людям», хотя надо признать, что угроза третьей мировой войны изрядно преувеличена — едва ли Кремль сможет убедить избирателя в необходимости присоединить Донбасс, да и едва ли потянет полномасштабную интервенцию — возможно, поэтому весь этот фарс никого особенно не возбуждает кроме отдельных депутатов Госдумы, которые как подорванные начали угрожать Украине со страниц информационных агентств, хотя винить их не в чем, ведь если не пройдут в новый созыв, можно будет поучаствовать в перезапуске «Дома-2» без конкурса,

тем более что в законы они, кажется, не умеют: взять хоть запрет мата в соцсетях, до которого нет дела не только соцсетям, но и Роскомнадзору, а пользователей от него так и вовсе пробивает на смех, а главное — на поток бранных слов, увеличивших концентрацию этого самого мата а интернете на 10% сразу после выхода запрета, хотя не исключено, что нецензурные реплики были направлены и в сторону одобренного Совфедом закона о просветительской деятельности, правда здесь тоже есть надежда, что профильные министерства положат его в долгий ящик и просто не станут применять, чтобы избавить себя от головной боли и криков общественников — не получилось у депутатов даже с законом о переустановке отечественного ПО, который в Samsung умудрились неправильно понять и начали делать софт «Яндекса» неудаляемым (тут и сам «Яндекс» выпал в осадок),

тут, как бы сказал наше всё, хотели бы принять нормальные законы — приняли бы, или вот ещё рост цен буквально уже на всё, о котором начинают говорить всё большее число граждан (по данным опроса ФОМ): хотели бы заморозить цены — заморозили бы, уже молчим про забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, которого, если бы хотели захватить и без разрушения — захватили бы, а то получилось, что полторы сотни элитных спецназовцев из тучи силовых ведомств как пни воевали с дедом, который, не исключено, вообще холостыми стрелял, ну и вместо того, чтобы его схватить — разнесли половину дома из гранатомета

— таких профессионалов только в Сирию отправлять, где не без нашего участия уже 10 лет как нескончаемая война всех со всеми, на этом фоне, учитывая последние заявления военной хунты в Мьянме, позвавшей к себе российский бизнес, остается только надеяться, что хотя бы там через 10 лет никто не скажет, как сейчас говорят про Асада в Сирии, – очередного регионального людоеда «не было бы без Путина».

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом».