Пашинян 5 дней просидит на изоляции, чтобы встретиться с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с 2 апреля находиться на самоизоляции, сообщил его пресс-секретарь Мане Геворгян. Это нужно для того, чтобы 7 апреля глава государства смог провести очную встречу с президентом России Владимиром Путиным.

«В связи с запланированной 7 апреля встречей в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным премьер-министр Армении Никол Пашинян со 2 апреля работает в условиях самоизоляции. Кроме личных приемов и общественных мероприятий, премьер работает по плановой повестке», — передает слова его представителя РИА Новости.

Г-н Путин ранее сообщил, что привился одной из трех российских вакцин, однако он ещё не принял вторую дозу соответствующего препарата, а значит антитела у него пока не должны были сформироваться и он вполне может заразиться коронавирусом.

По данным русской службы «Би-би-си», которая подсчитала расходы бюджета на содержание людей, встречавшихся с Путиным в последний год, на их временную изоляцию в санаториях и пансионатах перед мероприятиями с главой государства было потрачено почти 2,6 миллиарда рублей. Всего же управделами президента потратило на борьбу с болезнью более 6,4 миллиарда рублей.