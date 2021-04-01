Лавров заверил, что РФ не будет создавать с КНР аналог НАТО

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время интервью в программе «Большая игра» завил, что отношения между Китаем и Россией «не являют собой военный союз».

«Военный союз в его классическом понимании мы видим на примере НАТО, такого союза нам не надо», — цитирует главу ведомства «Интерфакс».

Лавров отметил, что НАТО работает со времен эпохи «холодной войны», а сейчас актуален «многополярный» подход. В этом смысле, по словам политика, у России с Китаем отношения «более близкие в определенном смысле».

Ранее обе страны продлили заключенный 20 лет назад Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.