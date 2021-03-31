Сотрудников штаба Навального в Ярославле задержали по делу о “воровстве электричества”

В Ярославле сотрудники местного штаба Алексея Навального Артур Сидоров и Александр Смирнов успели сообщить, что в их квартирах проходят обыски. Изымается вся техника: телефоны, ноутбуки. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на сотрудника штаба Дмитрия Низовцева.

Ранее здание, в котором штаб снимает офис, отключили от электроэнергии из-за подозрения в «бездоговорном потреблении электричества». Это было сделано компанией «Яргорэлектросети». В штабе уверяют, что исправно платят по всем коммунальным счетам.

«На данный момент уже подано заявление на повторное подключение, ну и мы, конечно, в ожидании света, тепла и привычного режима работы», — говорилось в сообщении штаба, опубликованном до проведения обысков.

Кто именно пришел с обыском, активисты сообщить не успели. Сейчас они не выходят на связь.