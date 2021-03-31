Латвийские провайдеры ограничивают доступ к сайту RT

В Латвии впервые санкциям подвергли не только трансляцию телевизионного канала, но и ограничили доступ к его сайту, сообщает «РИА Новости».

Латвийский регулятор первым ограничил доступность телеканала и сайта «RT на русском». Следом могут быть заблокированы ресурсы Первого канала и каналов ВГТРК.

В прошлом году Нацсовет в Риге принял решение о запрете ретрансляции семи телеканалов Russia Today из-за нарушений экономических санкций ЕС. Канал подвергся санкциям из-за связей с подсанкционным Дмитрием Киселевым.