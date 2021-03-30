Песков рассказал о предпочтениях Путина в еде и одежде

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал газете «Аргументы и факты» о предпочтениях Владимира Путина в пище и одежде.

Отвечая на вопрос журналистов, существует ли список продуктов, которых президент не переносит, Песков заявил, что не знает о таких.

– Путин очень неприхотлив в еде, и совершенно точно не делает из нее культа, – сказал пресс-секретарь.

По его словам, президент предпочитает самые простые блюда и старается избегать мучных изделий.

По поводу необычной одежды и обуви, в которые Путин был одет во время отдыха в тайге, Песков, отвечая на вопрос, следит ли президент за модой и есть ли у него модельер, заявил, что президент вопросам моды уделяет минимальное внимание, а модельера у него нет.

– Вы знаете, что он фактически носит одинаковые костюмы, одинаковые рубашки. Но в тайге в рубашке и ботинках не походишь, там холодно! Поэтому можно сказать так: он одевается в соответствии с тем местом, где находится, – пояснил пресс-секретарь.

В рамках интервью собеседники также затронули вопрос о блокировках западных интернет-платформ, таких как YouTube и Twitter. Пресс-секретарь привел слова президента о необходимости поиска золотой середины между приоритетом свободы интернета и его регламентированием.

– Чем больше жизни там, тем больше там должно быть правил.

И это должны быть общие правила игры для всех, в том числе и для зарубежных компаний, потому что у интернета нет границ.

Зарубежные компании в отношении стран, где они работают, должны придерживаться местных норм и правил, – заявил Песков

Каверин Дмитрий.