В Асбесте единоросс ударил по лицу коммунистку после обсуждения бюджета города

Депутат думы Асбеста в Свердловской области Евгений Шабанов стал жертвой имущественного насилия со стороны депутата-единоросса Дмитрия Александрина.

Шабанов вел съемку во время обсуждения бюджета города, когда Александрин вырвал у него смартфон и выбросил в окно.

Председатель отказался вызывать полицию в связи с инцидентом, а Александрин поспешил ретироваться с думского заседания.

Когда следом за ним отправилась депутат КПРФ Наталья Крылова, снимая происходящее на видеокамеру, Александрин на лестничной площадке обернулся и ударил ее. Сам удар не попал на камеру, но единоросс тут же прокомментировал произошедшее: «Вот теперь вызывай полицию. Снимай побои».

Позже в травмпункте Крыловой констатировали ушиб правой скуловой области и ссадины на лице.

Прибывшие на место сотрудники полиции составили протокол по административной статье о побоях, по которой Александрину грозит либо 15 суток ареста, либо штраф в размере 30 тысяч рублей.

Суд состоится 2 апреля. «Конечно, 30 тысяч — для Дмитрия Александрина копейки. Бюджет единоросса от таких расходов не пострадает. Но главное не это, главное — беспредел должен быть наказа», — цитируют пострадавшую «Открытые медиа».

Сам единоросс в разговоре с Е1 отрицает, что ударил женщину. «Удар не наносил. Проверка проведена неполно: не установлен механизм образования повреждений у Крыловой и причинно-следственная связь. Имеются множественные противоречия в показаниях Крыловой», — настаивает Александрин.