Сын главы МИДа Беларуси назвал политику ведомства "нарочито хамоватым удальством"

Сын главы МИДа Беларуси Виталий Макей раскритиковал ведомство отца, низко оценив дипломатические качества представителей страны. Об этом он написал на личной странице LinkedIn. На запись обратила внимание «Медиазона».

Так он отреагировал на обращение МИДа к посольству США с предложением «рассмотреть возможность совместного управления Аляской».

«Нарочито хамоватое удальство никогда не заменит аргументацию и стиль. Наоборот: еще сильнее подчеркнет посредственность.

Мне грустно, что мои бывшие коллеги, ко многим из которых я испытываю искренние дружеские чувства, вынуждены мириться с ситуацией, при которой невозможно свободное созидательное творчество», — написал Виталий Макей

Вместе с тем он выразил надежду, что профессионалы из МИДа сохранят свои знания и навыки: «Они нам всем еще понадобятся».