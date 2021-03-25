Путин набил тату? Невзоров подшутил над президентом России

Одной из самых обсуждаемых тем в России на этой неделе стала прививка Путина от коронавируса. Причем, поговорить здесь на самом деле было о чем. Во-первых, многие сразу же отметили, что изначально глава российского государства прививаться от заразы, спровоцировавшей мировую пандемию, как-то не торопился. Это обстоятельство само по себе приводило к возникновению ряда вопросов на фоне заявлений о разработке в России сразу трех собственных, причем весьма эффективных и безопасных препаратов.

Этому быстро нашли объяснение: дескать, президент дождался, пока будут зарегистрированы все три вакцины, и будет налажено производство достаточного их объема, чтобы собственным примером подтолкнуть миллионы сограждан к вакцинации.

Немало вопросов возникло и по поводу того, почему в Кремле предпочли не рассказывать о том, каким именно препаратом «укололся» президент. Но ответ на него лежит в той же плоскости, что и обсуждение столь поздней вакцинации главы государства. Еще большее недоумение у наблюдателей вызвал тот факт, что Путин не стал придерживаться практики западных стран, чьи лидеры ставили прививки публично. По этому поводу высказывается масса суждений, как логичных, так и не очень.

К примеру, известный российский журналист и публицист Александр Невзоров, обсуждая непубличность вакцинации российского лидера, в шутку назвал несколько потенциальных причин, почему в Кремле было принято именно такое решение.

Александр Невзоров // Фото: споп-кадр: Youtube

«Путину нужно было все-таки колоться открыто и демонстративно.

Ведь в застенчивости Владимира Владимировича точно не заподозришь, сверкать голыми телесами на глазах у восторженных провинциалов он любил всегда. Хотя, может он боится уколов.

А может он набил тату и теперь боится показывать. И вообще, неизвестно, был ли вообще факт привития», – отметил Невзоров в эфире радиостанции «Эхо Москвы».