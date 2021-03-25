Премьер Канады: Путин "несет ответственность за множество ужасных вещей"

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поделился с журналистами своими впечатлениями о российском президенте Владмире Путине, с которым он не раз встречался лично на различных мероприятиях. По его мнению, Путину не важно, что о нем думают на Западе, при этом он «несет ответственность за множество ужасных вещей».

«Ему [Путину] не особенно интересно, что о нем думают Западный мир и Канада», — передает слова Трюдо издание France24. Глава канадского правительства также заверил, что Путин «может посмотреть на тебя и сказать все, что ему будет удобно в любой момент».

При этом применять по отношению к российскому лидеру столь резкие характеристики, как президент США Джо Байден, Трюдо не намерен.

Напомним, ранее во время интервью журналист напрямую спросил Байдена, считает ли он «убийцей» Владимира Путина, на что американский президент не стал уходить от вопроса и дал однозначный ответ: «Ага, считаю».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после этого солидаризировался с неутешительной оценкой Байдена, пояснив, что, «к сожалению, имеется длинный список успешных и неудавшихся попыток убийства людей, критиковавших происходящее в России», среди которых, по его словам, есть политики и журналисты. И Путин несет ответственность за деятельность государственных органов и многое другое, добавил Боррель.

Сам Путин, комментируя высказывание Байдена, не стал ничего отрицать, пожелав коллеге здоровья, и произнес детскую дразнилку: «Кто как обзывается, тот сам так называется».