Песков пожаловался на "насильственное демократизаторство" со стороны Запада

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что Россия могла бы пойти на диалог с НАТО, если бы ей предложили «равноправный, взаимоуважительный и субстантивный разговор». Таких приглашений Кремль не увидел, хотя генсек организации Йенс Столтенберг отмечал, что Москва отвергала все предложения по проведению заседания Совета Россия – НАТО с лета 2019 года.

При этом представитель Кремля посетовал на то, что Запад ведет «линии сдерживания» России. Более того, по словам Пескова, такая позиция «абсолютно постоянна и заметна невооруженным глазом», передает ТАСС. В частности, это проявляется в «попытках чуть ли не насильственного демократизаторства», которые в Москве наблюдают со времен развала СССР.

Но сейчас навязывание России демократических ценностей, по утверждению Пескова, происходит с применением новых технологических решений, в виде так называемой «мягкой силы», которая, по мнению Кремля, преследует «достаточно нетривиальные, жесткие цели».

Одной из таких целей пресс-секретарь президента прямо назвал «навязывание ценностей, которых у нас нет или которые считаются у нас незаконными». Про что конкретно идет речь, он не уточнил, но добавил, что против «культурного обмена» и «обменов по линии гражданского общества» Кремль ничего не имеет.