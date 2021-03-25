Литва, Латвия и Эстония наложили санкции ещё на 118 белорусских чиновников

118 силовиков и чиновников, поддерживающих режим Александра Лукашенко в Беларуси, больше не смогут попасть в три соседних государства из-за введенных сегодня санкций. До этого Литва, Латвия и Эстония уже наложили их более чем на 100 белорусских госслужащих.

«В знак солидарности с белорусским народом, отмечающим день воли, страны Балтии сегодня ввели запрет на поездки для 118 человек из правоохранительных органов и органов юстиции, ответственных за систематическое подавление демократического движения», — говорится в заявлении МИД Эстонии.

Причем о готовящемся расширении санкционных списков президент Литвы Гитанас Науседа высказался впервые после встречи с непризнанным президентом Беларуси Светланой Тихановской, обращает внимание ТАСС.

День Воли белорусы традиционно празднуют 25 марта. Этот праздник по сути является годовщиной провозглашения независимости Республики в 1918 году. В интервью The Insider Тихановская пояснила, что в этот день люди намерены выйти на акции с районными маршами. «Это же наш праздник. Власти пугают репрессиями. Все как всегда. Будет также много акций по всему миру, которые готовит белорусская диаспора. Мы призываем режим и силовиков воздержаться от насилия», — сказала она.

Лидер демократической оппозиции пояснила, что протестные настроения никуда не делись, но они подавлены «беспрецедентным уровнем репрессий». Она заверила представителей режима Лукашенко, что их ожидают суды за их преступления против своего народа в международных инстанциях. В связи с позицией международного сообщества наказание для них будет «неотвратимым», уверена она.