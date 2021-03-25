К кому я должен обратиться? Джо Байден снова попал в конфуз

Судя по всему, затея с резкой риторикой в адрес России и ее президента Владимира Путина, которой глава Белого дома придерживался в своем недавнем интервью телеканалу ABC News, сыграла с ним злую шутку. Вот уже более недели после той нашумевшей заочной словесной перепалки, в рамках которой Джо Байден позволил себе нетактичные и в чем-то даже оскорбительные высказывания в адрес своего российского коллеги, он и сам становится объектом для насмешек. Причем, тычут пальцем в американского президента, указывая не его возраст и странное поведение, сравнимое с поведением людей с нейродегенеративными расстройствами, не только представители российского истеблишмента, но и свои соотечественники.

К примеру, стоило Джо Байдену обрушиться на Владимира Путина с резкими высказываниями, как многие тут же вспомнили, что нынешний президент США в последнее время демонстрирует не совсем ясное мышление, путая должности и имена, а потому его слова в адрес лидера РФ вполне могли быть спровоцированы этим фактом. А спустя всего несколько дней с Байденом произошел еще один казус: поднимаясь по трапу борта №1, он несколько раз поскользнулся и упал. Причем, выглядело это настолько нелепо и жалко, что, казалось, вот-вот и президенту США начнут сочувствовать. Но Байдена снова подняли на смех, тем более что соцсетям в тот момент было с чем сравнивать, ведь в Кремле примерно в тот же период рапортовали о поездке Путина в тайгу, где президент РФ гулял на свежем воздухе и катался на вездеходе. На этом диссонансе, к слову, сыграли многие. Но сама история начала постепенно затухать. Вот только Байден снова угодил в конфуз.

Во время очередной встречи в Белом доме Джо Байден попросту забыл, к кому он обращается. По некоторым данным, в результате этого инцидента журналистам даже пришлось спешно покинуть помещение. Как пишет Gateway Pundit, инцидент произошел во время заседания, в рамках которого обсуждались вопросы миграционного кризиса в Соединенных Штатах. В своем выступлении Байден обвинил предшественника Дональда Трампа в текущих сложностях, заявив, что новая администрация должна справляться с подобными проблемами исключительно с позиции гуманизма. А после непродолжительной паузы президент обратился к главе аппарата Белого дома Рону Клайну.

«Мы переходим к следующем вопросу. Рон, к кому мне нужно обратиться?» – поинтересовался Байден. В этот момент начальник штаба оперативно вывел журналистов из помещения, отметив, что пресса должна уйти. В издании также отмечают, что подобные ситуации с американским президентом стали регулярными, что вызывает беспокойство.