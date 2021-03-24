Зеленский случайно "сложил свои полномочия". Но ошибку быстро исправили

В офисе президента Украины Владимира Зеленского опубликовали распоряжение главы государства об увольнении региональной чиновницы, однако из-за ошибки редактора получилось, что «уволил» Зеленский сам себя.

В опубликованном на сайте администрации президента документе говорится, что глава Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области Алла Полищук с 23 января отстраняется от исполнения своих обязанностей «в связи с окончанием срока полномочий президента Украины».

Позднее эта запись была удалена, однако сохранилась в кэше Google. На этот оригинальный казус успели обратить внимание украинские журналисты.

Отметим, что в распоряжении подписи самого Зеленского нет, так что нет и оснований предполагать, что сам он подписал соответствующий документ — его могли неверно оформить в электронном виде.

Официальных комментариев по этому поводу пока не последовало.