Команда Навального обещает "почистить" список участников митинга от ботов

Глава сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков сообщил, что вскоре счетчик числа участников грядущего большого митинга* в поддержку политика снизит свои показания примерно на 7,5 тысячи. Это произойдет в следствие «чистки» списка зарегистрировавшихся через фейковые аккаунты.

«Регистрация ботов? Мы следим, скоро почистим: не удивляйтесь, что в какой-то момент счетчик открутится назад — мы выявили около 7500 накрученных регистраций (около 4% от общего числа) и удалим их. Дело житейское», — пишет Волков в своем твиттере.

Также политтехнолог подчеркивает, что «ценит» поддержку россиян, находящихся за границей, но просит регистрировать только участие внутри РФ. Тех же, кто не хочет отмечать на карте конкретно свой дом, он предлагает ставить метку «на свой двор или улицу», а в крайнем случае — на местоположение в центре города.

К моменту написания заметки на сайте уже значится почти 180 тысяч потенциальных участников акции в поддержку Навального. Напомним, что команда Навального обещала назначить конкретную дату мероприятия после того как 500 тысяч человек согласятся поучаствовать в нем.

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