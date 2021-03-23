Попов с Первого канала намерен стать депутатом Госдумы и "перевернуть бюрократию"

Тележурналист Евгений Попов сообщил, что намерен принять участие в праймериз «Единой России» и войти в политическую жизнь России на уровне Государственной думы. Об этом он сообщил корреспонденту АГН «Москва».

Избираться Попов намерен от Кунцевского округа Москвы, где он отмечает проблемы переселения граждан из ветхого жилья и сохранения природных территорий.

Ведущий одного из самых конъюнктурных политических шоу на российском телевидении заверил, что давно взаимодействует с властью и знает, как она работает. При этом он отметил, что «не все в этой работе ему нравится».

«У меня есть решения, которые смогли бы "провернуть" бюрократические механизмы и заставить их работать именно для жителей», — сказал Попов.

Также он обещал заняться вопросом индексации пенсии работающим пенсионерам и «нищенскими зарплатами».

Telegram-канал «РИА Новости» отмечает, что хоть журналист и подал документы на праймериз, вступать в партию он пока не собирается.