Мем смешной: Александр Лукашенко решил "потроллить" Джо Байдена

После скандальной заочной словесной перепалки с Путиным, ее зачинщик – американский президент Джо Байден – и сам оказался в центре повышенного внимания, правда, в основном, претензии к нему выражают люди, которые не стесняются ничем не прикрытого эйджизма. Как бы там ни было, но попытавшись привязать к российскому лидеру ярлык «убийцы» и получив от него, пусть и странный, но довольно сдержанный ответ, глава Белого дома и сам был подвергнут жесткой критике.

Причем, если изначально на преклонный возраст 78-летнего президента США старательно намекали многочисленные «защитники» Владимира Владимировича, да и его ответ Байдену с пожеланием «здоровья» можно считать завуалированным намеком на возраст, то впоследствии этот тренд проявил себя и в Соединенных Штатах. А тут еще, совершенно не вовремя, подвернулась красноречивая история с трапом самолета, на котором Джо Байден оступился несколько раз подряд, что вызвало новую волну насмешек в адрес американского лидера в дополнение к тем, в которых его называли едва ли не «старым маразматиком», который не до конца понимает, о чем говорит.

Шутка ли, если к всеобщему тренду «троллить» Джо Байдена решил присоединиться даже белорусский президент Александр Лукашенко. Впрочем, получилось у Александра Григорьевича не совсем удачно, хотя бы потому, что в его «метком» высказывании скрываются такие смыслы, о которых ему лучше бы лишний раз на публике не упоминать.

«Я и сам скоро будут пенсионером вместе с Вами. Что ж я буду до 80 лет работать, а с 80 лет пойду на пенсию? На самолет буду взбираться, еще на эти ступеньки упаду», – иронично подметил белорусский лидер.

Казалось бы, ну попытался президент Республики пошутить. Кому-то его шутка понравится, для кого-то станет новым раздражающим фактором, тем более что во фразе «до 80 лет работать» так много «сакрального» для белорусов, обвиняющих главу государства в желании править страной бесконечно. В общем, получилось как в той фразе, которой пользователи социальных сетей часто пользуются, чтобы описать смешную и одновременно пугающую ситуацию: «мем смешной – ситуация страшная».