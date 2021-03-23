КНР и Россия еще на пять лет останутся друзьями

Заключенный в 2001 году Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и Российской Федерацией продлен еще на пять лет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу МИД КНР Ван И.

Встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова с китайским дипломатом состоялась во вторник. Отмечается, что в этом году договору исполняется двадцать лет.

«За последние 20 лет данный договор заложил прочную правовую основу для здорового, устойчивого развития российско-китайских отношений и способствовал оптимизации и модернизации двусторонних отношений», — заявил Лавров на встрече.

Ван И при этом отметил, что против России и Китая сейчас ополчилась «горстка европейских сил», осудив их влияние на внутренние дела двух стран.

Ранее Сергей Лавров на этой встрече заявил, что между РФ и Евросоюзом как организацией не осталось никаких отношений.