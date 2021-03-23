Как на мертвого: Московский горком КПРФ переходит под контроль Навального

В преддверии предстоящих осенью текущего года выборов в Госдуму внутри претендующих на представительство в российском парламенте партий ожидаемо развернулась борьба за мандаты. По традиции, проходит она преимущество в формате «схваток бульдогов под ковром» – публичные внутрипартийные склоки за депутатские мандаты и зарплаты считается нарушением неписаных, но соблюдаемых большинством участников этого процесса, правил игры.

Не выносить на люди непрезентабельные плоды внутрипартийной конкуренции пока удается не только «Единой России» и ЛДПР с ее ярко выраженным единоначалием, но и «Справедливой России», недавно принявшей в свои ряды прилепинскую «За правду» и семигинских «Патриотов России», представители которых, очевидно, тоже претендуют на мандаты.

Тем задорнее на этом скучном фоне выглядит развернувшаяся на глазах у всего честного народа битва между кланами внутри КПРФ, которая ведется, конечно, не только за мандаты в следующей Думе, но и за то, чтобы в удобный момент перехватить управление всей организацией. Причем разменной пешкой в этой игре выступает сам престарелый лидер партии Геннадий Зюганов, на которого его подчиненные уже «валят как на мертвого» – лгут в расчете, что он не ответит.

Первый секретарь Московского горкома КПРФ, член президиума ЦК партии и депутат Госдумы Валерий Рашкин недавно в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что Зюганов «абсолютно солидарен» с его позицией по поддержке уличных протестных акций, которые как мы помним, были организованы сторонниками оппозиционера Алексея Навального. И более того – сам на такого рода мероприятия «активно ходит» и там «прекрасно выступает».

Разумеется, заявление Рашкина никоим образом не соответствует действительности. Зюганов неоднократно ругал Навального последними словами: «Не хочется даже произносить его имя, навалились на Россию эти ЦРУшники. Навальный – это американская игрушка, поп Гапоном, которого обслуживают минимум 4 иностранные разведки – ЦРУ, МИ-6, БНД», в связи с чем Навальным «должны заняться российские спецслужбы», предотвратив его «попытки подпалить страну». «Единственная функция Навального – разжечь майдан в России. Замечу также, что этого диверсанта с берлинской «пропиской» нам прислали, едва Байден провозгласил, что главный враг США – это Россия», – прямо говорит Зюганов на сайте своей КПРФ. В своём лютом неприятии оппозиционера Зюганов договорился даже до того, что «Навальный – ученик Саакашвили», с которым они «сидели на одной лавке с в американском университете» (хотя в реальности Навальный известен как противник Саакашвили и вообще всех грузин, которых он неоднократно называл «грызунами»).

Поэтому спич лидера московских коммунистов трудно назвать иначе, чем «подставой» для Зюганова. Заявление Рашкина подрывает авторитет вождя КПРФ в партии и вносит раскол в ряды коммунистов.

Поводов для раскола выступление Рашкина дает как минимум два. Во-первых, он дезавуирует официальную позицию руководства КПРФ, выступающего против совместных действий с Навальным и его сторонниками, подталкивает партактив в регионах к такого рода контактам и тем провоцирует раскол «по вертикали» – между руководством организации и партийными низами. Во-вторых, своим высказыванием Рашкин провоцирует конфликт в КПРФ «по горизонтали» – между теми, кто считает совместные действия с Навальным недопустимыми и теми, кто готов вступать в любые протестные союзы, даже с опасными конкурентами.

Валерий Рашкин // Фото: стоп-кадр с YouTube

Опасность для КПРФ настойчиво раздуваемого Рашкиным внутрипартийного противостояния трудно переоценить – дело может кончиться очередным бесславным расколом, какие в истории партии уже бывали, рейдерским захватом партийных руководящих органов преследующими корыстные цели проходимцами, а то и окончательным уходом Компартии из большой российской политики. Тем более, что есть потенциальный сменщик лидера левой повестки в лице «Справедливой Россия – За правду».

Причины, побудившие Рашкина солидаризироваться с Навальным и публично пойти в лобовую атаку на Зюганова понятны. Именно благодаря поддержке Навальным кандидатов Рашкина последним удалось добиться успеха на выборах в Мосгордуму-2019: тогда любовь Навального к Рашкину достигла такого градуса, что Навальный даже «кинул» своего единомышленника Романа Юнемана (национал-демократа и навальниста) и поддержал по его округу продвигаемого Рашкиным ярого сталиниста Владислава Жуковского. При этом ярых зюгановцев типа Дмитрия Аграновского Навальный не поддержал и они получили позорные 3-4 места с жалкими 15%.

Деятельность московской организации, главного партийного поставщика «сенсаций», давно стала головной болью для руководства КПРФ, а между тем именно в сферу ответственности первого секретаря столичного горкома Рашкина входит то, чтобы внутрипартийные «скандалы, интриги, расследования» не утекали в медиа, а были по-тихому утилизированы внутри организации.

9 марта на заседании фракции КПРФ в Мосгордуме были исключены из партии два депутата – Дмитрий Локтев и Елена Шувалова. Согласно сообщению пресс-службы фракции, им вменялись в вину «систематические действия, дискредитирующие думскую фракцию коммунистов в глазах широкого спектра избирателей».

Чем же Локтев и Шувалова дискредитировали фракцию КПРФ в Мосгордуме?

Ну, например, тем, что рассказывали о махинациях с партийной кассой, о том, что городских депутатов от Компартии заставляют формально брать на работу помощников, которые фактически не станут выполнять связанную с парламентской деятельностью работу, но при этом будут получать деньги.

Впрочем, скандал с зарплатами помощников московских депутатов-коммунистов – это цветочки, по сравнению с вполне убедительно звучащими в адрес столичных функционеров КПРФ обвинениями в лоббировании интересов некоторых застройщиков и с категорическим отказом проводить давно назревшую в городской парторганизации чистку.

Исключение из партии некоторых персонажей, заслуживающих этого по объективно дискредитирующим обстоятельствам, таким, как, например, уголовное преследование, могло бы улучшить атмосферу в городской организации и показать простым партийцам, что руководство горкома хотя бы осознает наличие проблемы. Но этого не происходит.

Остается членом партии осужденный за мошенничество в особо крупном размере на четыре года условно и лишенный в связи с этим мандата экс-депутат Мосгордумы Олег Шереметьев. Согласно приговору, Шереметьев, став депутатом, привлек к работе некую Ирину Кузнецову, которая стала руководителем его аппарата и главным держателем депутатской казны, формировавшейся в основном из фонда оплаты помощников депутата. Фактически, как выяснили правоохранительные органы при помощи деятельно помогавшей следствию Кузнецовой, депутат тратил фонда оплаты помощников депутата по собственному усмотрению. Суд установил, что в процессе реализации мошеннической схемы Шереметьев похитил 2,171 млн рублей, при этом злоупотребив доверием бухгалтерии и аппарата Мосгордумы.

То есть, в то самое время, когда руководство горкома демонстрирует отсутствие какой-либо реакции в связи с возбуждением против видных московских партийцев уголовных дел по экономическим статьям, рядовых коммунистов, вскрывающих финансовые махинации в партии, без лишних размышлений просто исключают из организации. Получается, что московское отделение зачищают от неудобных, слишком принципиальных или неплатежеспособных претендентов на депутатские мандаты, освобождая место для тех, кто с легкостью готов закрыть на идеологические нестыковки между заявлениями горкома и существующими в нем преступными практиками.

Вышеизложенное, конечно, известно не только нам, но и федеральном руководству КПРФ, которое давно имеет претензии к Рашкину. Именно наличием серьезных вопросов к руководству московского горкома объясняется то, что Рашкин не попал в федеральный список КПРФ на выборах, которые состоятся ближайшей осенью.

В этой ситуации для Рашкина критически важным становится сохранение деловых отношений с Навальным, что позволит им в ходе избирательной компании координировать свои действия – в первую очередь в одномандатных округах. Возможностей Рашкина хватит, в частности, для того, чтобы в отдельных округах «слить» кандидатов от КПРФ в интересах штаба Навального и получить за это поддержку в округах, где будет избираться он сам и его приближенные.

Очевидно, что подставляя Зюганова заявлением о якобы поддержке лидером КПРФ акций сторонников Навального, Рашкин руководствовался своими собственными, а отнюдь не партийными, интересами. Это вполне понятно – сегодня его политическая карьера в большей степени зависит от взаимоотношений с боссами несистемной оппозиции, чем от формального партийного начальства, гнева которого он, похоже, уже не боится. Именно поэтому Рашкин и его приближенные все в большем объеме используют традиционные именно для несистемной оппозиции политические инструменты, такие, как, например, проведение несанкционированных акций и публикация провокационных видеороликов.

Надо отметить, что ситуация в московском горкоме во многих отношениях – отнюдь не исключение из правил. Руководители региональных организаций в большинстве своем пока еще не позволяют себе приписывать Зюганову все, что взбредет им в голову, и сторонятся сотрудничества с штабами Навального. Но замещение в парламентах всех уровней реальных сторонников левых идей разного рода «кошельками», в том числе и с сомнительной репутацией, – повсеместная практика.

В этой связи перспективы партии на предстоящих в сентябре выборах выглядят весьма туманными. Получить доверие избирателей, придя на выборы без ясной идеи, партийного единства, сплоченной команды, зато с набором полукриминальных элементов в качестве претендентов на депутатские мандаты, будет невероятно сложно.

Михаил Тульский, президент исследовательского центра «Политическая аналитика»