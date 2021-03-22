Суд признал законным отказ расследовать причастность ФСБ к отравлению Навального

235-й гарнизонный военный суд не нашел нарушений закона в позиции главного военного следственного управления Следственного комитета (ГВСУ СК), которое отказалось расследовать возможную причастность сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России к отравлению политика Алексея Навального, а также Главной военной прокуратуры, которая не нашла нарушений в реакции ГВСУ СК.

Позиция прокуратуры заключалась в том, что соответствующее заявление юриста Фонда борьбы с коррупцией* Владлена Лося не нужно было регистрировать как сообщение о преступлении в связи с отсутствием основания для этого. ГВСУ СК также настаивало, что действовало в соответствии с законом.

Судья Андрей Толкаченко с этими тезисами согласился.

Представлявший интересы Навального в суде руководитель юридической службы ФБК Вячеслав Гиммади в своем твиттере отмечает, что ГВСУ СК и прокуратура, а также согласившийся с ними суд «подставляют своего начальника», доводя дело до разбирательства в Международном уголовном суде. «Вот они. Не стали даже проверку в отношении сотрудников ФСБ, травивших Навального, проводить. Два полковника сделали всё, чтобы отравление Навального расследовалось на международном уровне: в ЕСПЧ, ОЗХО и ООН. Суд согласился с ними, тоже хочет международного расследования», — комментирует юрист.

Во время заседания также в очередной раз было заявлено, что в следственном управлении МВД на транспорте по Томской области отказались возбуждать уголовное дело по факту отравления Навального.

Отметим, что параллельно разбирательство о бездействии следственных органов в связи с попыткой убийства Навального проходит в Новосибирске, где Ленинский районный суд уже дважды признал законным отказ в возбуждении уголовного дела Следственным комитетом. При этом Новосибирский областной суд неожиданно встал на сторону команды Навального и в первый раз отменил решение суда первой инстанции, отправив дело на повторное рассмотрение. Теперь ему предстоит повторно рассматривать аналогичное решение Ленинского районного суда.

* ФБК [Фонд борьбы с коррупцией] объявлен российскими властями «иностранным агентом».