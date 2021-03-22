Путин и Навальный: политолог отметил любопытный момент в задержаниях Белозерцева и Кутуева

Вечером минувшего воскресенья Россию облетела новость о задержании за подозрение в получении взятки в размере 31 миллиона рублей губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Вместе с ним, как сообщали СМИ со ссылкой на Следственный комитет, был задержан бывший продюсер Николая Баскова и предприниматель Борис Шпигель, супруга бизнесмена, а также глава пензенского ОАО «Фармация» Антон Колосков.

Многие эксперты сразу же связали произошедшее с попыткой ослабить позиции спикера Госдумы Вячеслава Володина, который в свое время лоббировал сохранение Белозерцева на губернаторском посту. Впрочем, наибольший интерес к этому задержанию политологи проявили не столько с точки зрения фигурирующих в нем фамилий, сколько с конъюнктурных позиций, поскольку волну громких задержаний по всей России многие из них прогнозировали с начала года. Отмечалось, что именно этот механизм Кремль использует для укрепления рейтингов власти в преддверии парламентских выборов 2021 года.

И, судя по всему, эти прогнозы начинают сбываться. К примеру, за известиями о задержании Белозерцева последовали сообщения о том, что оперативники УФСБ в Нижегородской области в сотрудничестве с представителями регионального управления Следкома задержали в Москве на новом месте работы бывшего главу контрольно-ревизионного управления Министерства имущественных и земельных отношений области Эльдара Кутуева. «По подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями», – с такой формулировкой подается эта новость. По данным прессы, Кутуева подозревают в содействии аффилированной с ним фирме в получении привилегированных прав на получение земельных участков, находившихся в собственности государства.

Разумеется, информация о новом громком задержании навела экспертов на мысли о том, что их прогнозы о волне коррупционных дел не просто сбудутся, но еще и станут максимально жесткими. Более того, как пишет известный российский политолог Марат Баширов со ссылкой на неназванные источники, в готовящейся волне коррупционных арестов есть еще одна интересная деталь, которая заслуживает внимания.

«Источники утверждают, что нас в скором времени засыплют коррупционными арестами перед Посланием президента Путина Федеральному собранию. И те, кто переживут этот шквал, поседеют, поскольку он будет беспощадным, как в Москве, так и в регионах. Причем, часть новых кандидатов на вырост уже ушли в отпуск, чтобы отдохнуть перед новыми назначениями. Многие из них даже не знают, куда их назначат, но рекомендации сверху о том, чтобы использовать положенный на текущей позиции отпуск, уже начали исполнять. Так что, присмотритесь, кто ушел в неожиданный отпуск и можете взять на заметку. А вы думали, что фильмы Навального останутся без последствий? Как я и говорил, он – лишь разрыхлил почву, а вершки достанутся не ему», – пишет Баширов в своем авторском Telegram-канале.