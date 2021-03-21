Харрис умнее Байдена, ЕС требует расследования в Чечне. Главное к 21 марта

Глава немецкой компании Biontech, участвовавшей в разработке вакцины совместно с Phizer, считает, что в Европе коронавирусные ограничения можно будет снять уже к этой осени. К концу лета, по его прогнозу, болезнь превратится в «фоновый шум», если не будет новых мутаций, передает его слова «Интерфакс» со ссылкой на Welt am Sonntag.

Основатель компании «Белая дача» Виктор Семенов рассказал РБК, что он несколько раз пытался начать делать картофель фри для McDonald's в 2000 и 2014 годах, это удалось лишь в 2016 году. Объясняя свои мотивы, он признался, что ему «было стыдно смотреть, как Россия, картофельная держава, все последние 30 лет 100% картофеля фри завозила из Польши и из Голландии [корректное название «Нидерланды», — прим. ред.]». Для производства картофеля фри в России они подписали контракт с компаниями из Нидерландов и США, «но [они] побоялись идти на 100% в Россию и проинвестировали четверть», а затем, как и планировалось, «Белая дача» вышла из этого бизнеса.

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что по вине британских властей двусторонние отношения в политической плоскости полностью прекращены: «Британское правительство уничтожило основную часть наших отношений, мы сохраняем их преимущественно в экономической и культурной сферах. Что же касается политической области, то они практически мертвы», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на LBC. Он также настаивает, что арест Навального ничем не отличается от ареста Джулиана Ассанжа. Посол также уверен, что нарушения прав человека — это внутреннее дело России и «нет ни одной страны, где не происходили бы случаи нарушения прав человека».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что его партия работает над законопроектом, вводящим уголовную ответственность за призывы к санкциям против россиян.

Министерство образования опубликовало список из 25 стран, студентам из которых разрешено въехать в Россию для продолжения обучения в вузах.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал письмо от бизнесмена Евгения Пригожина, известного как «повар Путина». Он пишет, что у них есть «общие враги, мечтающие о слабой России», а также предлагает главе региона юридическую помощь в споре с «Новой газетой».

Дипломатия Евросоюза потребовала от России расследования опубликованных «Новой газетой» фактов внесудебных казней в Чечне. Также там призвали обеспечить безопасность и свободу от репрессий журналистам издания.

Президент США Джо Байден признал, что его вице-президент Камала Харрис умнее, чем он. Глава государства выступил в Джорджии с речью, а затем признался, что лучше бы он без промедлений передал микрофон Харрис: «И я не должен был этого делать, потому что я хотел уступить речь моему вице-президенту, которая умнее, чем я».

США призвали Индию отказаться от намерения закупить у России зенитно-ракетные системы С-400 под угрозой санкций, пишет Deutsche Welle. Ранее Штаты по аналогичной причине уже сократили военно-техническое сотрудничество с Турцией.