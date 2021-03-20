Полиция приехала к скрывавшемуся месту проведения очередного форума депутатов

Cотрудники правоохранительных органов приехали к зданию, в котором в полдень должна состояться конференция депутатов, проводимая Ассоциацией независимых депутатов Москвы.

Ранее Sobesednik.ru писал, что организация решила провести очный форум для депутатов в ответ на разгон съезда муниципальных депутатов «Муниципальная Россия», который организовывали «Объединенные демократы». Место проведения встречи в целях безопасности раскрывалось только прошедшим регистрацию народным избранникам и аккредитованным журналистам. В оффлайне должны были собраться несколько десятков депутатов, а остальные могли принять участие удаленно.

«Силовики подъехали к месту проведению съезда Ассоциации независимых депутатов Москвы. Съезд должен начаться сегодня в 12 часов, но уже за час до его начала полицейские приехали на место его проведения на Шаболовке. При этом адрес проведения съезда нигде не размещался публично», — говорится в сообщении.

Председатель ассоциации Елена Филина пояснила, что форум все равно пройдет. По данным организаторов, сотрудники центра «Э» МВД находятся на улице и пока не заходят в здание.

При этом «Объединенные демократы» также не намерены прекращать попытки организации своих форумов, но они полностью переключились на онлайн-формат. В частности, очередная дискуссия должна пройти в это воскресенье на платформе Clubhouse.