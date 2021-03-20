Бабарико: Спасая свою власть, Лукашенко лишил Беларусь "подлинной независимости"

Недопущенный до выборов в президенты Беларуси Виктор Бабарико, которого называли главным конкурентом Александра Лукашенко, дал интервью РБК, находясь в СИЗО. Он считает, что, защищая страну от вымышленной угрозы НАТО и разгоняя протесты, режим Лукашенко лишил Беларусь «подлинной независимости», которая состоит в экономическом процветании.

«Каждый день мы выпрашиваем деньги у партнеров, прикрываясь тезисами о либерализации и напоминаниями «о братской любви», проявленной в окопах войн. А сейчас у нас даже теоретической альтернативы иных партнеров не осталось», — говорит он, обращая внимание, что страна находится «под санкциями большей части цивилизованного мира» и это делает невозможным развитие торговых отношений Республики за рубежом.

«Как и у любого человека, у государства независимость опирается на экономику. Если не можешь обеспечить сам себя, а берешь деньги на свое содержание у родителей, родственников или друзей, то говорить о независимости сложно», — поясняет Бабарико. Он говорит, что внешний долг страны стремительно растет и лишь за год увеличился на 8%, а в нынешнем положении не может идти и речи «ни о какой многовекторности».

Бабарико опроверг тезис Лукашенко и его чиновников, многократно говоривших, что они «спасли» страну. По его словам, нигде кроме как на экранах белорусского телевидения и других государственных медиа никаких солдат НАТО на границах не было. Это многократно подтверждали также и сами представители НАТО, а также независимые СМИ Беларуси. Режим Лукашенко, по мнению его противника, занимался исключительно спасением «собственной власти от людей, которые хотели изменить жизнь к лучшему» для этого власти Беларуси были готовы «использовать даже привлечение внешних вооруженных сил».

Он также настаивает, что насилие со стороны белорусских силовиков было совершенно неоправданно даже с учетом отдельных атак на них, так как масштаб насилия был несопоставим.

Напомним, что Виктор Бабарико последние 20 лет руководил белорусской дочкой российского «Газпромбанка». Он, его сын и коллеги перед выборами были арестованы по обвинениям в экономических преступлениях. На этом основании ему отказали в участии в выборах, несмотря на то, что он сумел собрать достаточно подписей, находясь при этом в СИЗО. Белорусские официальные лица, включая Лукашенко, не раз до выборов обвиняли его в работе на Кремль, а Москву — во вмешательстве во внутренние дела Беларуси. После того как выборы завершились, но не были признаны абсолютным большинством стран из-за множественных признаков фальсификации, Лукашенко оперативно сменил риторику и начал обвинять оппозицию в сотрудничестве с Западом и искать поддержки у России.